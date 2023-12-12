В Подмосковье загорелся склад. Видео

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В Подмосковье в городском округе Пушкинский произошел пожар на складе, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Установлено, что происходит загорание в отдельно стоящем складском здании. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 2,8 тыс. кв. м, в его тушении приняли участие 60 человек и 24 единицы техники.

Информация о пострадавших не поступала, уточнили в ведомстве.

Позднее в МЧС сообщили, что в 20:08 мск открытое горение было ликвидировано.

В ноябре в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны подстанции в городском округе Лыткарино. Один из местных жителей там около часа ночи увидел «яркое зарево в небе и услышал свист».