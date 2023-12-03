 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке

МЧС: пожар на автомобильном рынке в Набережных Челнах полностью ликвидировали

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где накануне загорелись павильоны автомобильного рынка, полностью ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Возгорание произошло 2 декабря около 18:40 мск. В промзоне на авторынке «Гараж-500», который находится по адресу Трубный проезд, д. 3, загорелась кровля.

В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке
Video

К моменту прибытия пожарных на место происшествия горели два торговых павильона. Площадь пожара сначала составляла 740 кв. м, а затем увеличилась до 6,8 тыс. кв. м. Распространение огня в МЧС объяснили большой горючей загрузкой внутри помещений.

Возгорание тушили 130 человек с участием 40 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку, чтобы оценить соблюдение требований пожарной безопасности.

Теги
Набережные Челны Татарстан МЧС Пожар авторынок
Материалы по теме
В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в высотке
Общество
Один человек пострадал при пожаре в доме в Волгоградской области
Общество
В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке Общество, 07:49
США увидели риск стратегического поражения Израиля Политика, 07:43
Богатейший человек Индии предсказал рост экономики до $40 трлн к 2047-му Экономика, 07:29
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:26
Аббас призвал МУС возбудить дела против «военных преступников» Израиля Политика, 07:10
Генсек НАТО призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины Политика, 06:39
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве Политика, 05:58
США, Австралия и Британия решили задействовать ИИ против подлодок Китая Политика, 05:37
Военные уничтожили около 110 солдат ВСУ на южнодонецком направлении Политика, 05:36
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке Политика, 04:46
Nikkei увидела сложность в отказе Японии от импорта российских крабов Политика, 04:38
Нетаньяху допустил уничтожение Ливана из-за «Хезболлы» Политика, 03:58