МЧС: пожар на автомобильном рынке в Набережных Челнах полностью ликвидировали

В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где накануне загорелись павильоны автомобильного рынка, полностью ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Возгорание произошло 2 декабря около 18:40 мск. В промзоне на авторынке «Гараж-500», который находится по адресу Трубный проезд, д. 3, загорелась кровля.

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К моменту прибытия пожарных на место происшествия горели два торговых павильона. Площадь пожара сначала составляла 740 кв. м, а затем увеличилась до 6,8 тыс. кв. м. Распространение огня в МЧС объяснили большой горючей загрузкой внутри помещений.

Возгорание тушили 130 человек с участием 40 единиц техники. О пострадавших не сообщалось. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку, чтобы оценить соблюдение требований пожарной безопасности.