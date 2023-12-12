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Технологии и медиа ,  
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«Алиса» перестала подчиняться пользователям из-за сбоя

В работе устройств «Яндекса» для «умного» дома произошел сбой
Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»

В работе устройств «Яндекса» для «умного» дома произошел сбой, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома по Wi-fi», — приводит агентство сообщение пресс-службы. В компании уточнили, что специалисты уже работают над устранением сбоя.

Пользователи поделились возникшими проблемами с «умными» устройствами в комментариях на странице «Яндекса» «ВКонтакте». По их словам, вся техника для «умного» дома перестала работать. Один из комментаторов написал, что устройства не работают уже три часа. Позднее в комментариях появились сообщения о том, что сбой устранен.

По данным сервиса DownRadar, по состоянию на 20:00 мск 12 декабря зарегистрировано 200 жалоб на работу «Яндекса», большинство из них — в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Минске. «Не работает умный пульт, Алиса не выполняет команды», — пожаловался один из пользователей.

В работе крупнейшего украинского сотового оператора произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В октябре в России произошел сбой в работе техники Xiaomi. Клиенты отмечали, что не могли подключить Mi Home — приложение для управления «умным домом» и различными бытовыми приборами. Кроме того, у людей не работали роботы-пылесосы, видеокамеры и прочие устройства Xiaomi.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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