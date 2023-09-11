В Роспотребнадзоре назвали сроки роста заболеваемости гриппом

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Подъем заболеваемости гриппом начнется в конце года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«К сожалению, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в Северном полушарии, и мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь», — сказала она (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора также объявила о старте прививочной кампании от гриппа. Она отметила, что вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России.

По словам Поповой, в этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России в этом году, как и ранее, необходимо привить не менее 60% совокупного населения РФ и 75% из групп риска, сказала глава ведомства.

В прошлом году наиболее распространенным был штамм гриппа А (H1N1) 2009 (свиной грипп). По данным Роспотребнадзора, он считается одним из самых опасных вариантов, так как может вызывать тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.