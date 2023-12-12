В Минздраве рассказали о состоянии упавших в яму с кипятком детей в Юже
Врачи оценили состояние двух детей, упавших в яму с кипятком в городе Южа Ивановской области, как средне-тяжелое, сообщили РБК в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава (ФЦМК).
Состояние еще двоих детей удовлетворительное. Специалисты Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского и Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава разрабатывают тактику дальнейшего лечения.
В городе Южа в Ивановской области провалился тротуар, в результате чего школьники упали в яму с кипятком и получили ожоги. Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать им всю необходимую помощь. По его поручению на место происшествия выехал заместитель правительства региона Александр Шаботинский.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что пострадавшим от девяти до 16 лет. Сильнее всего пострадал 13-летний мальчик — у него ожоги 25% тела.
28 августа на юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком и обжег ногу. Других пострадавших не было. Инцидент произошел на Саратовской улице, там провалился грунт из-за утечки горячей воды.
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