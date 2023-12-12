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В Минздраве рассказали о состоянии упавших в яму с кипятком детей в Юже

ФЦМК: у двоих упавших в яму с кипятком в Юже детей состояние средней тяжести
Фото: Администрация Южского муниципального района
Фото: Администрация Южского муниципального района

Врачи оценили состояние двух детей, упавших в яму с кипятком в городе Южа Ивановской области, как средне-тяжелое, сообщили РБК в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава (ФЦМК).

Состояние еще двоих детей удовлетворительное. Специалисты Российской детской клинической больницы, НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского и Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава разрабатывают тактику дальнейшего лечения.

В Мурманской области размыв грунта уничтожил часть трассы на Североморск
Общество

В городе Южа в Ивановской области провалился тротуар, в результате чего школьники упали в яму с кипятком и получили ожоги. Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать им всю необходимую помощь. По его поручению на место происшествия выехал заместитель правительства региона Александр Шаботинский.

В Минздраве рассказали о состоянии упавших в яму с кипятком детей в Юже
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Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что пострадавшим от девяти до 16 лет. Сильнее всего пострадал 13-летний мальчик — у него ожоги 25% тела.

28 августа на юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком и обжег ногу. Других пострадавших не было. Инцидент произошел на Саратовской улице, там провалился грунт из-за утечки горячей воды.

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Теги
Минздрав новости Дети пострадавшие Ивановская область

Пространство выбора

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