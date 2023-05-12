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В Мурманской области размыв грунта уничтожил часть трассы на Североморск

На участке трассы Североморск — Североморск-3 под Мурманском обрушилась часть дороги

В Мурманской области размыв грунта уничтожил часть трассы на Североморск
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На третьем километре трассы Североморск — Североморск-3 в Мурманской области произошел размыв грунта, в результате которого обрушилась часть дороги, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивают безопасность дорожного движения, а также организовывают объезд опасного участка через территорию города Мурманска», — говорится в сообщении.

На участке трассы между вторым и третьим километрами закрыли проезд для всех видов транспорта, а также изменили расписание общественного транспорта, уточнили в региональном Минтрансе.

В связи с произошедшим прокуратура Мурманской области организовала проверку на соблюдение требований законодательства при содержании автодороги и безопасности дорожного движения, рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

В феврале в Туапсинском районе Краснодарского края разрушилась часть федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи из-за оползня. Инцидент произошел на участке недалеко от поселка Дедеркой. В региональном управлении МЧС сообщили, что сход грунта произошел в ночь на 20 февраля в районе 70-го километра трассы со стороны Сочи на протяжении около 20 м.

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Мурманская область размыв обрушение ремонт дороги новости
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