 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технического сбоя

СК: в Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за отсутствия показаний скорости
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Иркутске самолет Ан-24, следовавший в Бодайбо (город в Иркутской области), вернулся в аэропорт после вылета из-за технического сбоя. Следователи устанавливают причины произошедшего, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Командир экипажа самолета решил вернуться в аэропорт вылета из-за отсутствия показаний скорости. Борт благополучно сел в Иркутске, пострадавших нет.

Иркутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

За ночь и утро в Москве задержали более 30 рейсов
Общество

Теги
Иркутск самолет технический сбой Ан-24 Следственный комитет

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Иркутской области умерли распившие неизвестную жидкость два вахтовика
Общество
Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Общество
Двигатель грузового самолета загорелся при вылете из Улан-Удэ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 13:44
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 13:42
Прокуратура назвала самый криминальный округ Москвы Город, 13:40
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 13:39
Тренер «Вашингтона» заявил о беспокойстве за результативность Овечкина Спорт, 13:38
Зачем «Норникель» привлекает миноритарных акционеров и что будет дальше Pro, 13:37
Utair опровергла аварийную посадку самолета с радиоактивным грузом Общество, 13:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Убийца Старовойтовой попросил освободить его досрочно Общество, 13:33
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:32
Названа новая ведущая шоу «Лучше всех!» на «Первом канале» Life, 13:28
Кулеба заявил, что Киев может «прыгать и танцевать» для вступления в ЕС Политика, 13:27
Предложение новостроек с отделкой в Москве снизилось на четверть за год Недвижимость, 13:24
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:20
Цифровые решения для эффективного бизнеса. Конструктор РБК и МТС, 13:20