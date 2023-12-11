СК: в Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за отсутствия показаний скорости

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технического сбоя

Фото: СК РФ

В Иркутске самолет Ан-24, следовавший в Бодайбо (город в Иркутской области), вернулся в аэропорт после вылета из-за технического сбоя. Следователи устанавливают причины произошедшего, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Командир экипажа самолета решил вернуться в аэропорт вылета из-за отсутствия показаний скорости. Борт благополучно сел в Иркутске, пострадавших нет.

Иркутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).