Потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков депортируют из России

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Полиция решила депортировать из России семьи подростков, которые потушили Вечный огонь в Красном Селе (пригород в Красносельском районе Санкт-Петербурга), сообщает региональное управление МВД в телеграм-канале.

Полиция проверила семьи подростков и выяснила, что они проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы России. По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Вечером 10 декабря в городе Красное Село группа подростков потушила Вечный огонь на углу проспекта Ленина и проспекта 9-мая. Позднее горение Вечного огня было восстановлено. Полицейские выяснили, что в инциденте участвовали двое братьев десяти и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Также полиция узнала, что участники происшествия являются гражданами государств ближнего зарубежья.