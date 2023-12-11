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Общество ,  
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Во Владивостоке частично обрушилось здание бывшего пивоваренного завода

Часть здания бывшего пивоваренного завода обрушилась на дорогу во Владивостоке

Часть здания бывшего пивоваренного завода «Ливония» обрушилась на проезжую часть во Владивостоке, передают Vladivistok1 и «Общественное телевидение Приморья».

Обрушившееся здание расположено на улице Гоголя. По данным издания и телеканала, обломки упали на проезжую часть, чуть не накрыв автомобиль, водитель ушел от столкновения. Vladivostok1 также пишет, что под завалами едва не оказался пешеход.

Как сообщают «КП-Дальний Восток» и «Общественное телевидение Приморья», здание разбирали. На кадрах, которые показали издание и телеканал видно, что у строения обвалилась стена. По их сведениям, причиной могло стать нарушение правил безопасности.

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В администрации Владивостока Prima Media сообщили, что на место событий уже выехали специалисты. Проверку по факту произошедшего начала региональная прокуратура. Позднее в ведомстве подтвердили, что обрушение произошло во время работ по демонтажу.

В результате инцидента никто не пострадал, добавили в прокуратуре.

Здание бывшего пивоваренного завода, подлежит сносу, так как весь район Голубиная Падь, где оно расположено, отдан под реновацию, отмечает «Общественное телевидение Приморья».

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Пивной завод был одним из старейших предприятий на территории города, в наши дни там можно было приобрести воду, пишет Vladivostok1. Также там находились офисы и филиалы торговых площадок, студии красоты и ресторан китайской кухни, однако в последнее время площади в здании не арендовали, отмечает портал.

Теги
Владивосток Приморский край обрушение пивоваренные заводы

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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