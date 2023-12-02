Один человек погиб в результате мощного взрыва в доме в Эдинбурге

В Эдинбурге прогремел мощный взрыв в жилом доме

Фото: Lesley Martin / PA Images / Reuters

В жилом доме на окраине Эдинбурга произошел взрыв, один человек погиб, сообщила полиция Шотландии.

Взрыв произошел около 22:25 по местному времени 1 декабря. Погиб 84-летний мужчина, пострадали два человека — 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, их доставили в больницу.

В качестве меры предосторожности людей из нескольких соседних зданий эвакуировали. Территория все еще оцеплена.

Представитель пожарно-спасательной службы заявил, что в доме произошел взрыв газа, передает Sky News. По данным телеканала, взрыв было слышно за несколько километров. На место происшествия приехали пять машин пожарно-спасательной службы. Судя по фото, которые опубликовал телеканал, в результате взрыва дом был полностью разрушен.

The Independent со ссылкой на шотландскую пожарно-спасательную службу сообщает, что двоих человек достали из-под обломков до прибытия экстренных служб. По данным Edinburgh Live, пострадавших спасли соседи.