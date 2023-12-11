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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Economist узнал о требовании США к Израилю закончить войну к Новому году

Economist: США потребовали от Израиля закончить войну с ХАМАС к Новому году
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Блинкен заявил израильским властям, что операцию в Газе необходимо закончить к Новому году, а помощь палестинцам - увеличить, узнал The Economist. Нетаньяху ранее говорил, что бои продолжатся до полного уничтожения ХАМАС
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Израиль заявил представителям Тель-Авива, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года, сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По данным журнала, американская администрация также потребовала от Израиля увеличить поддержку 2 млн палестинским беженцам, находящимся на юге сектора Газа.

Портал Axios со ссылкой на источники ранее писал, что США не обозначают Израилю четких сроков для завершения операции в Газе, но указывают на то, что время ограничено и нужно закончить боевые действия как можно быстрее и с меньшими потерями среди мирных жителей.

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После прекращения временного перемирия, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа. Как заявляли в ЦАХАЛ и ХАМАС, наиболее ожесточенные бои идут возле Хан-Юниса, Шеджайи и города Джебалия на севере региона.

По данным на начало декабря, бойцы ЦАХАЛ обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, и разрушили около 500 из них. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что бои будут продолжаться до полного уничтожения палестинского движения.

10 декабря начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа. «Я вижу достижения каждый день. Мы видим каждый день все больше и больше убитых террористов, все больше и больше террористов ранены, и в последние дни мы видим, как террористы сдаются», — сказал Халеви.

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Из-за израильских ударов по сектору Газа погибли почти 18 тыс. человек, еще 49 тыс. получили ранения, сообщал минздрав палестинского анклава. В Израиле, по данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек, пострадали более 5 тыс.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС перемирие Новый год сектор Газа Энтони Блинкен
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