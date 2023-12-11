Economist узнал о требовании США к Израилю закончить войну к Новому году
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Израиль заявил представителям Тель-Авива, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года, сообщает The Economist со ссылкой на источники.
По данным журнала, американская администрация также потребовала от Израиля увеличить поддержку 2 млн палестинским беженцам, находящимся на юге сектора Газа.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее писал, что США не обозначают Израилю четких сроков для завершения операции в Газе, но указывают на то, что время ограничено и нужно закончить боевые действия как можно быстрее и с меньшими потерями среди мирных жителей.
После прекращения временного перемирия, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа. Как заявляли в ЦАХАЛ и ХАМАС, наиболее ожесточенные бои идут возле Хан-Юниса, Шеджайи и города Джебалия на севере региона.
По данным на начало декабря, бойцы ЦАХАЛ обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, и разрушили около 500 из них. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что бои будут продолжаться до полного уничтожения палестинского движения.
10 декабря начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа. «Я вижу достижения каждый день. Мы видим каждый день все больше и больше убитых террористов, все больше и больше террористов ранены, и в последние дни мы видим, как террористы сдаются», — сказал Халеви.
Из-за израильских ударов по сектору Газа погибли почти 18 тыс. человек, еще 49 тыс. получили ранения, сообщал минздрав палестинского анклава. В Израиле, по данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек, пострадали более 5 тыс.