 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории военной операции

Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Министерство науки и высшего образования России создало рабочую группу для написания истории военной операции на Украине, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

По его словам, институт подготовил классификатор источников, которые нужно использовать для этой работы. «Думаю, в скором времени мы уже от классификатора перейдем непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории», — сказал Петров (цитата по ТАСС).

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минобороны и РАН до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории военной операции на Украине. Помимо этого, он поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям операции и подвигам ее участников.

Соавтор Мединского по учебнику истории сообщил о внесении 100 правок
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В новом учебном году в российских школах появился учебник истории для старших классов с главами про военную операцию на Украине. Его авторами стали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Институт российской истории РАН также занялся разработкой нового учебника истории с разделом о спецоперации для высших учебных заведений. Торкунов в конце ноября заявил, что новое пособие появится в вузах до конца 2023-2024 учебного года.

Теги
Минобрнауки история РАН
Материалы по теме
Учебник истории с разделом об СВО появится в вузах до конца учебного года
Общество
В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»
Общество
Министр просвещения назвал цену единого учебника истории с главой об СВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Мэр Казани призвал жителей мыть пакеты Общество, 00:18
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Аналитики оценили объем серого рынка в посуточной аренде жилья Недвижимость, 00:01
На продажу выставили бывшую штаб-квартиру «Интеко» Бизнес, 00:00
ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива «под прикрытием» Экономика, 00:00
Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории военной операции Политика, 11 дек, 23:43
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 11 дек, 23:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 11 дек, 23:33
МВД не поддержало борьбу с «эффектом кенгуру» Общество, 11 дек, 23:28
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 11 дек, 23:19
В правительстве одобрили поправки о лишении статуса адвоката за отъезд Политика, 11 дек, 23:16
Евросоюз начал обсуждение гарантий безопасности Украины Политика, 11 дек, 23:12
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 11 дек, 23:08
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 11 дек, 22:58