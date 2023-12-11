Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории военной операции

Министерство науки и высшего образования России создало рабочую группу для написания истории военной операции на Украине, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

По его словам, институт подготовил классификатор источников, которые нужно использовать для этой работы. «Думаю, в скором времени мы уже от классификатора перейдем непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории», — сказал Петров (цитата по ТАСС).

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минобороны и РАН до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории военной операции на Украине. Помимо этого, он поручил Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям операции и подвигам ее участников.

В новом учебном году в российских школах появился учебник истории для старших классов с главами про военную операцию на Украине. Его авторами стали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Институт российской истории РАН также занялся разработкой нового учебника истории с разделом о спецоперации для высших учебных заведений. Торкунов в конце ноября заявил, что новое пособие появится в вузах до конца 2023-2024 учебного года.