В Саратове завели дело против забросавших Вечный огонь снегом подростков

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении подростков, которые забросали снегом вечный Вечный огонь в центре Саратова, сообщила пресс-служба МВД.

Ранее в соцсетях появились фото, на которых группа подростков забросала снегом Вечный огонь у памятника Борцам революции 1917 года на Театральной площади.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев. Для осужденных, совершивших преступления в возрасте до 16 лет, ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до двух лет.

«Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Личности всех трех нарушителей порядка установлены. Идет их розыск», — заявили в МВД.

18 ноября в Москве 49-летний мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Он вылил в мемориал жидкость из пластиковой бутылки. Помимо этого, мужчина разбросал и повредил венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Дело передали в СК.