«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года
«Газпром» 8 декабря поставил российским потребителям 1,717 млрд куб. м газа, установив тем самым новый исторический рекорд по суточным поставкам, сообщила компания в телеграм-канале.
Предыдущий максимум, по данным «Газпрома», был зафиксирован 24 декабря 2012 года — 1,714 млрд куб. м газа.
«Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов Цельсия», — объяснили в компании.
При этом суточный отбор газа из подземных хранилищ в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м, отметили там.
В ноябре «Газпром» сообщил о новом рекорде по суточным поставкам в Китай в рамках двустороннего долгосрочного договора с госкомпанией CNPC. Объем поставленного топлива в «Газпроме» не уточнили, но отметили, что 23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Согласно договору, который рассчитан на 30 лет, в год Китаю поставляют 38 млрд куб. м газа.
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