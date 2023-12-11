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Бизнес ,  
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«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года

«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа в 1,717 млрд куб. м за 8 декабря
«Газпром» GAZP ₽165,58 Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» 8 декабря поставил российским потребителям 1,717 млрд куб. м газа, установив тем самым новый исторический рекорд по суточным поставкам, сообщила компания в телеграм-канале.

Предыдущий максимум, по данным «Газпрома», был зафиксирован 24 декабря 2012 года — 1,714 млрд куб. м газа.

«Рост потребления газа связан с аномальным похолоданием в декабре в целом ряде регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов Цельсия», — объяснили в компании.

При этом суточный отбор газа из подземных хранилищ в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м, отметили там.

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В ноябре «Газпром» сообщил о новом рекорде по суточным поставкам в Китай в рамках двустороннего долгосрочного договора с госкомпанией CNPC. Объем поставленного топлива в «Газпроме» не уточнили, но отметили, что 23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Согласно договору, который рассчитан на 30 лет, в год Китаю поставляют 38 млрд куб. м газа.

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Теги
Газпром газ рекорд

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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