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Греция ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа в 2024 году

Греческая компания ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа в 2024 году

Греческая государственная газовая компания DEPA Emporias обсуждает с «Газпромом» цены и условия поставок российского природного газа в 2024 году, сообщил министр окружающей среды и энергетики Теодорос Скилакакис, передает ot.gr.

Министр подтвердил, что представители DEPA Emporias и «Газпром» обсуждают пункт «бери и плати» — выплату штрафов за объемы, которые, несмотря на обязательства, греческая компания не получила.

Издание отметило, что Скилакакиса беспокоят цены на российский газ и его доля на греческом рынке. «Европе удалось ограничить объемы российского газа с 40% до 9%, однако в Греции дело обстоит иначе», — заявил министр. Точную долю продукции «Газпрома» в стране он не назвал.

С января по сентябрь 2023 года газ через «Турецкий поток» и по морю российский газ составил 40% общего объема импорта. Эта доля могла увеличиться до 60%, говорится в публикации.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м (по 15,75 млрд куб. м каждая нитка). Поставки начались в январе 2020 года.

Также Скилакакиса спросили, планирует ли правительство Греции прекратить поставки российского газа. «Я не могу отвечать публично, пока идут переговоры», — ответил министр.

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Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители во второй половине 2021 года, когда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 куб. м. Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа.

В начале марта 2022 года Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. Документ нацелен в первую очередь на снижение зависимости от российского газа. План предусматривает сокращение потребности стран ЕС от российского газа на две трети до конца 2022 года. Позднее ЕС сообщил о возможности отказаться от российских ресурсов за два года.

Теги
Газпром Греция Россия газ
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