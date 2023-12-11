Совет Европы раскритиковал Финляндию за закрытые границы

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Финляндия должна помнить о недопустимости нарушения прав беженцев, закрывая границы с Россией. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в письме министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает финская вещательная компания Yle.

Обязательства в области прав человека должны соблюдаться и в сложных ситуациях. Даже предосудительные действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии, передало издание позицию Миятович.

По словам комиссара, о необходимости соблюдать права человека говорится, в частности, в резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2021 году. К правам беженцев относятся право на невыдворение, защита права на жизнь, запрет на бесчеловечное обращение и коллективную депортацию, отметила Миятович. Кроме того, комиссар обратила внимание финских властей на ухудшение погодных условий, которые могут представлять угрозу для здоровья застрявших на границе людей.

В конце ноября правительство Финляндии решило закрыть все восемь пунктов пересечений границы с Россией до 13 декабря, мотивируя это наплывом мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Финские пограничники обвиняли российских коллег в том, что они пропускают людей без шенгенской визы в приграничную территорию. Российская сторона обвинения отрицала, заявляя, что не может «препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».