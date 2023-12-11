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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор после сообщений о танковой атаке ВСУ сообщил об обстрелах

Гладков: по Новой Таволжанке выпустили 15 минометных и артиллерийских снарядов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Но селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области со стороны Украины выпустили девять артиллерийских и шесть минометных снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что по хутору Мухин были выпущены три минометных снаряда, по селам Середа и Белянка — один и два минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов, попавших под обстрел, нет ни разрушений, ни пострадавших.

Телеграм-канал Shot сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую и Брянскую области из танков. По данным канала, обстрел велся около четырех часов вечера, под удар попала Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 м от населенного пункта.

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Фото:Google Maps

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

6 декабря село Козинка Грайворонского городского округа региона попало под обстрел ВСУ. В результате повреждения получил один жилой дом: в здании пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Новая Таволжанка ВСУ Украина обстрел
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