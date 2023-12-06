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Военная операция на Украине ,  
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Село Козинка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Гладков: село Козинка попало под обстрел ВСУ, поврежден дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, поврежден один дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна», — добавил Гладков.

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Фото:Google Maps

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

5 декабря система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Повреждения получил легковой автомобиль в поселке Репной. Позже Минобороны сообщило, что около 20:00 мск средства ПВО уничтожили три беспилотника и перехватили еще три над территорией Белгородской области.

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обстрел ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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