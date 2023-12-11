Композитора Александру Пахмутову госпитализировали с симптомами простуды

Александра Пахмутова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Композитора Александру Пахмутову госпитализировали с признаками простуды, рассказал РБК директор ее фонда Евгений Малышко.

«Лечимся под присмотром врачей в больнице, [тест на] COVID отрицательный. Обратились с температурой и симптомами простуды, лучше не рисковать», — уточнил Малышко.

Утром 11 декабря телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что у Пахмутовой обнаружили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в инфекционное отделение неназванной московской больницы. По информации канала, композитор в состоянии средней тяжести, есть осложнения с сердцем и воспалительное заболевание на оболочке легких (плеврит).

7 декабря Mash сообщил, что Пахмутову госпитализировали, после того как она обратилась к врачам из-за плохого самочувствия. Тогда медики диагностировали у нее сердечный приступ. Малышко опроверг РБК эту информацию.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор и пианист. Она написала более 400 песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, «Песняры», Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. Среди ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов.