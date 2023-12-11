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Политика ,  
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Филиппины обвинили Китай в агрессии из-за водометов

Генерал Ромео Бронер назвал инцидент с водометами агрессией против Филиппин
Фото: Philippine Coast Guard / Reuters
Фото: Philippine Coast Guard / Reuters

Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Бронер назвал агрессией применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море. Об этом он заявил в беседе с агентством Associated Press.

«Это чистая агрессия. Я был свидетелем того, как береговая охрана Китая и их корабли многократно перерезали нам путь. Они обстреливали нас из водометов, а потом нападали на нас. Это возмутительно», — сказал начальник штаба, подчеркнув, что находился на одном из кораблей во время инцидента.

По мнению Бронера, ситуация требует «дипломатического решения на высоком уровне». Генерал добавил, что вооруженные силы Филиппин «продолжат выполнять свою миссию, поскольку это законно» и их «обязанность заключается в том, чтобы доставлять грузы войскам на границе, а также защищать рыбаков».

Официальный представитель МИД Филиппин Тересита Даса сообщила, что государство подало дипломатический протест Пекину. Она отметила, что произошедшим занимается посольство Филиппин в Китае, а посол страны был вызван для выражения протеста.

10 декабря береговая охрана КНР применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин и судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в районе отмелей Аюнгин и Скарборо в Южно-Китайском море. Инцидент случился во время снабжения и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. В результате у одного из филиппинских кораблей был серьезно поврежден двигатель. Китайское госагентство «Синьхуа» утверждало со ссылкой на китайскую береговую охрану, что филиппинское судно намеренно столкнулось с катером береговой охраны Китая в районе спорных островов Спратли. По версии Пекина, четыре филиппинских корабля незаконно вошли в акваторию островов Наньша недалеко от рифа Жэньай, после чего береговая охрана «приняла меры контроля».

Филиппины обвинили Китай в применении водометов против своих кораблей
Политика


В спорных водах Южно-Китайского моря периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы, совершая маневры в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны. Филиппинская сторона обвинила Пекин в воспрепятствовании доставке продовольствия военным и призвала его «действовать осмотрительно и ответственно».

Теги
Филиппины Китай Южно-Китайское море инцидент

Пространство выбора

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