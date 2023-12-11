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Общество ,  
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Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: news.sbs.co.kr)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил свой личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650, обратил внимание южнокорейский телеканал SBS.

На новом авто глава государства появился перед началом V Общереспубликанского съезда матерей, который прошел в Пхеньяне. Тогда, как уточнил SBS, жители города вышли, чтобы сфотографироваться с северокорейским лидером, и на кадрах видно новую машину Ким Чен Ына с фирменными знаками Mercedes. Это автомобиль класса люкс. На экспорт таких машин, как и на многие другие предметы роскоши, наложены санкции ООН: их нельзя ни ввозить в страну, ни продавать на северокорейском рынке с 2006 года.

SBS добавил, что недавно Ким Чен Ын ездил на другой модели Mercedes-Benz. Так, во время сентябрьского визита в Россию бронепоезд привез и личную машину лидера КНДР, и она была другой.

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Общереспубликанский съезд матерей прошел в Пхеньяне впервые за 11 лет. Мероприятие открылось 3 декабря, на следующий день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын выступил на нем с речью. Позже, слушая доклад о рождаемости в рамках съезда, северокорейский лидер заплакал. По прогнозу, коэффициент рождаемости в Северной Корее в этом году составит 1,79, что ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.

Теги
Ким Чен Ын Северная Корея КНДР Mercedes-Benz

Пространство выбора

Быстрое заселение

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