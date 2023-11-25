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Политика ,  
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Ким Чен Ыну показали спутниковые снимки «вражеских регионов»

Ким Чен Ыну показали снимки с северокорейского разведывательного спутника
Ким Чен Ын в&nbsp;Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике
Ким Чен Ын в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Главном государственном управлении по аэрокосмической технике, где ему показали снимки, сделанные разведывательным спутником страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Спутник сфотографировал «основные целевые районы во вражеском регионе», в том числе южнокорейские города Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул, а также различные регионы Северной Кореи. Управление по аэрокосмической технике доложило Ким Чен Ыну о плане фотосъемки территории «враждебной стороны» на 25 ноября.

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Северная Корея запустила разведывательный спутник «Манригён-1» 21 ноября. Власти страны назвали пуск своим законным правом на самооборону в условиях, когда страны-соседи «проводят опасные военные маневры».

После запуска спутника Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 2018 года. Пхеньян позже расторг договор и объявил, что разместит «мощные войска и современное вооружение в приграничных районах».

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Теги
Ким Чен Ын Северная Корея спутник

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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