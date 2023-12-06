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Политика ,  
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Ким Чен Ын заплакал во время доклада на съезде матерей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заплакал во время доклада на съезде матерей

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заплакал, когда слушал доклад о рождаемости на V общереспубликанском съезде матерей, кадры с мероприятия показал YTN.

На видео видно, как во время доклада слеза катится по правой щеке северокорейского лидера. Впоследствии Ким Чен Ын утирает ее платком. Также на кадрах плачут некоторые присутствующие в зале женщины.

Общереспубликанский съезд матерей прошел в Пхеньяне впервые за 11 лет. Мероприятие открылось 3 декабря, на следующий день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын выступил на нем с речью.

Как отмечает Seoul, Ким Чен Ын присутствовал на открытии съезда 3 декабря и заплакал, когда выступал секретарь Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Доклад был посвящен темпам рождаемости, передает KBS.

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Ким Чен Ын в&nbsp;Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике

По оценке Министерства объединения Южной Кореи (его деятельность направлена на объединение Корейского полуострова), составленной на основе данных ООН, к октябрю 2022 года общий коэффициент рождаемости в Северной Корее (число детей, которое родит одна фертильная женщина) в 2023 году составит 1,79, что ниже 2,1. необходимых для поддержания численности населения.

Теги
Ким Чен Ын Северная Корея слезы КНДР

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