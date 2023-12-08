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Общество ,  
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Суд арестовал замглавы подмосковного Фрязино за взятку

Суд арестовал замглавы подмосковного Фрязино Дмитрия Медведева за взятку
Дмитрий Медведев (слева)
Дмитрий Медведев (слева) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу заместителя главы подмосковного города Фрязино Дмитрия Медведева за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации г.о. Фрязино Московской области Медведева Дмитрия Александровича на срок 1 месяц 28 суток, до 06.02.2024 года», — говорится в сообщении.

Против Медведева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Детали дела в суде не сообщили.

Особо крупным размером взятки в Уголовном кодексе считается сумма денег или стоимость имущества, услуг или ценных бумаг, превышающая 1 млн руб.

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Накануне, 7 декабря, московский суд заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и арестовали на два месяца — до 5 февраля 2024 года. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщил, что дело расследует Следственный комитет, оно связано с хищениями бюджетных средств МЧС, выделенных в виде субсидии для укомплектования самолета Ил-76 ТД.

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Теги
Фрязино суд арест взятка чиновник

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