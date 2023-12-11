Минобороны: десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска

Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили бойцов ВСУ с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны России.

Штурм украинских позиций происходил при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов БПЛА, которые корректировали штурмовиков и поддерживали десантников, уточнили в военном ведомстве.

«По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков», — добавили в Минобороны.

Российское Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Глава ДНР Денис Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у населенного пункта «горячей».

На прошлой неделе Минобороны отчитывалось о поражении живой силы и техники противника на Соледаро-Артемовском направлении, в частности, в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.