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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска

Минобороны: десантники выбили ВСУ с позиций к северо-западу от Артемовска
Сюжет
Военная операция на Украине

Штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронетехники выбили бойцов ВСУ с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска (украинское название Бахмут), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны России.

Штурм украинских позиций происходил при поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов БПЛА, которые корректировали штурмовиков и поддерживали десантников, уточнили в военном ведомстве.

«По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков», — добавили в Минобороны.

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Артемовское в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Российское Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Глава ДНР Денис Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у населенного пункта «горячей».

На прошлой неделе Минобороны отчитывалось о поражении живой силы и техники противника на Соледаро-Артемовском направлении, в частности, в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

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Теги
Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине ДНР десантники
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