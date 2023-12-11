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Политика ,  
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Yonhap сообщил о крушении американского истребителя F-16 близ Южной Кореи

Yonhap: истребитель F-16 ВМС США потерпел крушение у берегов Южной Кореи

Американский истребитель F-16 потерпел крушение у побережья Южной Кореи близ города Кунсан провинции Чолла-Пукто, сообщает Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах Южной Кореи и США.

Истребитель ВМС США потерпел крушение утром 11 декабря во время тренировочного полета, сообщили агентству собеседники. По их словам, самолет упал неподалеку от военной базы, пилот катапультировался.

Авиабаза в Кусане используется совместно Военно-воздушными силами Южной Кореи и подразделениями 7-й воздушной армии США, дислоцированными в республике, уточняет Yonhap. Побережье близ одноименного города омывает Желтое море.

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Фото:Cheng Dayu / XinHua / Global Look Press

Ранее, 7 декабря во время учебного полета разбился истребитель F-15 SA Военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Полет выполнялся на авиабазе имени короля Абдель Азиза в Дахране. По данным Минобороны страны, весь экипаж самолета погиб. Для выяснения обстоятельств произошедшего создали специальную следственную комиссию.

Теги
Южная Корея Желтое море США ВМС США истребитель F-16

Пространство выбора

Быстрое заселение

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