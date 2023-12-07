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Политика ,  
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В Саудовской Аравии во время учебного полета разбился истребитель

Минобороны Саудовской Аравии сообщило о крушении истребителя F-15 в Дахране
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Истребитель Военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время тренировочного полета, весь экипаж самолета погиб, сообщает пресс-служба Минобороны королевства в соцсети X.

«Истребитель F-15 SA разбился во время обычного тренировочного полета на авиабазе имени короля Абдель Азиза в Дахране, в результате чего погиб экипаж», — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства генерала Турки аль-Малики, авиакатастрофа произошла около 12 часов по местному времени в четверг, 7 декабря. Следственная комиссия приступила к выяснению подробностей причин произошедшего.

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29 ноября в Японии разбился американский военный конвертоплан V-22 Osprey. Самолет состоит на вооружении корпуса морской пехоты и командования специальных операций ВВС США. Конвертоплан упал в море в районе префектуры Кагосима, на борту, по данным Kyodo и NHK, могли находиться восемь человек.

По информации японского Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Osprey вылетел с военной базы США «Ивакуни» в префектуре Ямагути и направился на другую американскую военную базу, расположенную на Окинаве. В Минобороны уточнили, что конвертоплан сменил пункт назначения и разбился по пути в аэропорт.

Теги
Саудовская Аравия истребитель авиакатастрофа учебный полет

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