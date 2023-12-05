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Общество ,  
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Полиция проверит сообщения о массовой драке в Петербурге

Полиция начала проверку драки с рабочими у Лахта-центра в Санкт-Петербурге

Полиция проверит сообщения о массовой драке в Петербурге
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В полиции Санкт-Петербурга проверяют сообщения о массовой драке, произошедшей на севере города, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«4 декабря 2023 года в 19:17 в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте у дома 2 по Бобыльской улице. <...> По прибытии полицейских драки обнаружено не было. Каких-либо сообщений из медицинских учреждений не поступало. Полицией проводится проверка. Устанавливаются участники и причина конфликта», — уточнили в ведомстве.

В потасовке у комплекса Лахта-центра приняли участие как минимум десять человек, часть из которых была одета в спецформу рабочих, сообщил телеграм-канал Baza. Драка прекратилась после того, как один из участников упал и остался лежать без движения. Мужчину нокаутировали, ему понадобилась медицинская помощь.

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25 ноября в Краснодаре на строительном объекте произошла массовая драка между рабочими из-за очередности использования подъемного крана. Зачинщики потасовки и ее активные участники извинились и пообещали соблюдать законодательство. По факту драки в полицию доставили более сотни рабочих-мигрантов.

Теги
массовая драка Санкт-Петербург рабочие новости

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