Азербайджан начал поставки газа в ЕС по Транcадриатическому трубопроводу

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Коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) начались из Азербайджана в четверг, 31 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго республики.

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго республики добавили, что с началом поставок азербайджанского газа на европейский рынок связано открытие новой страницы в развитии «Азербайджана как газовой страны».

Поставки азербайджанского газа в Европу рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд куб. м газа. В частности, за этот срок 8 млрд куб. м газа планируется поставить в Италию, еще 2 млрд куб. м газа предусмотрено для Греции и Болгарии. Остальные объемы поставок составят «прилегающие рынки».

«Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом «Южного газового коридора», — добавляется в заявлении ведомства.

Как сообщается на сайте государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR, в настоящее время газ уже поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии.

Проект «Южный газовый коридор» был одобрен Евросоюзом в 2016 году. Он состоит из цепочки трубопроводов. По территории Азербайджана и Грузии газ будет транспортироваться с помощью Южно-Кавказского трубопровода. Далее он поступит в Трансанатолийский газопровод (TANAP), который проходит по территории Грузии и Турции, после чего через Трансадриатический газопровод (TAP) пройдет по территории Греции и Албании до Италии.