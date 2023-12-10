Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за войны в Газе

Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Авторитет Совета Безопасности ООН подорван неспособностью добиться прекращения огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

«СБ ООН парализован геополитическими разногласиями, а его авторитет подрывается неспособностью принять резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе», — приводит Al Jazeera слова Гутерриша на открытии Дохийского форума в Катаре.

Он также заявил, что за время своей работы в ООН никогда не видел «так много жертв среди гражданского населения». «Ситуация быстро превращается в катастрофу, с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом и мира и безопасности в регионе», — сказал он, вновь призвав к прекращению огня в секторе Газа.

Голосование по резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, прошло в Совбезе ООН накануне. Проект документа поддержали 13 членов СБ из 15: Великобритания воздержалась, а США наложили на него вето, из-за чего он не был принят.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд объяснил это тем, что авторы резолюции (ОАЭ) не включили в документ формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. В тексте также не признается право Израиля на самозащиту.

По словам Вуда, документ не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи сектору Газа. «Мы не можем просто щелкнуть пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация», — подчеркнул он.

Ряд стран, в том числе Россия, осудили решение США заблокировать резолюцию. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вето Вашингтона вынесло смертный приговор тысячам палестинских детей.