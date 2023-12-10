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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за войны в Газе

Гутерриш: авторитет Совбеза ООН подорвала неспособность добиться мира в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Авторитет Совета Безопасности ООН подорван неспособностью добиться прекращения огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

«СБ ООН парализован геополитическими разногласиями, а его авторитет подрывается неспособностью принять резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе», — приводит Al Jazeera слова Гутерриша на открытии Дохийского форума в Катаре.

Он также заявил, что за время своей работы в ООН никогда не видел «так много жертв среди гражданского населения». «Ситуация быстро превращается в катастрофу, с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев в целом и мира и безопасности в регионе», — сказал он, вновь призвав к прекращению огня в секторе Газа.

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Голосование по резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, прошло в Совбезе ООН накануне. Проект документа поддержали 13 членов СБ из 15: Великобритания воздержалась, а США наложили на него вето, из-за чего он не был принят.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд объяснил это тем, что авторы резолюции (ОАЭ) не включили в документ формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. В тексте также не признается право Израиля на самозащиту.

По словам Вуда, документ не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи сектору Газа. «Мы не можем просто щелкнуть пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация», — подчеркнул он.

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Ряд стран, в том числе Россия, осудили решение США заблокировать резолюцию. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вето Вашингтона вынесло смертный приговор тысячам палестинских детей.

Теги
Антониу Гутерриш ООН Совбез ООН резолюция сектор Газа
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