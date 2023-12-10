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Общество ,  
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Шесть человек погибли из-за торнадо в штате Теннесси

ABC: в штате Теннесси по меньшей мере шесть человек погибли из-за торнадо

В США по меньшей мере шесть человек погибли после того, как торнадо обрушился на некоторые районы штата Теннесси, сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица.

В полиции уточнили, что жертами стихии в округе Монтгомери стали три человека, в том числе один ребенок, еще 23 пострадали. В городе Нэшвилл также погибли три человека, эту информацию ABC подтвердили сотрудники службы экстренной помощи.

По данным ресурса PowerOutage.us на 5:30 мск, около 65 тыс. жителей штата остаются без электричества. Полиция также сообщила, что в городе Кларксвилл зафиксированы обширные разрушения.

Торнадо обрушился на штат Теннесси днем 9 декабря.

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В июне мощный торнадо прошел в Техасе. Тогда в результате удара стихии погибли три человека и более 75 получили ранения.

Весной торнадо также обрушились на некоторые регионы США. По меньшей мере 22 человека погибли в восточных штатах в апреле. В марте в штатах Миссисипи и Алабаме торнадо унес жизни как минимум 26 человек.

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Теги
торнадо США Теннесси стихия электроснабжение

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