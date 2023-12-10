Госдеп сообщил о намерении помочь арестованному в России гражданину США

Госдеп США намерен оказать арестованному в Санкт-Петербурге россиянину с гражданством США Юрию Малеву необходимую помощь, сообщил ТАСС представитель ведомства.

«Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США в России. Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь», — передает агентство его слова.

Представитель Госдепа также назвал безопасность граждан США за границей наивысшим приоритетом. «На данный момент нам больше нечего сообщить», — сказал при этом он, отказавшись отвечать на другие вопросы по поводу ареста.

Малева задержали 8 декабря, на следующий день Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил его под арест до 7 февраля по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием интернета). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

В июне прошлого года Малев разместил на своей странице в «Одноклассниках» изображение георгиевской ленточки с подписью, содержащей брань. В объединенной пресс-службе петербургских судов подчеркнули, что обвиняемый сделал это, «достоверно зная, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы».

Спустя почти год, в мае 2023-го, мужчина опубликовал изображение трупа с подписью о ленточке. По версии обвинения, тем самым Малев «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов».

Уголовная ответственность за осквернение георгиевской ленты в России была введена в конце декабря прошлого года. Тогда президент Владимир Путин подписал закон о ее статусе, по которому георгиевская лента приравнивалась к символам воинской славы России.

В то же время ряд европейских стран на законодательном уровне запретили использовать георгиевские ленты, в том числе в ходе празднования Дня Победы. Среди запретивших — Украина, Литва, Латвия, Эстония и Молдавия, а также ряд федеральных земель Германии.