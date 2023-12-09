Второе за сутки село в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ

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Украинские военные обстреляли населенный пункт Запесочье Погарского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, при обстреле была повреждена хозяйственная постройка, на месте происшествия работают оперативные службы.

Это уже вторая атака ВСУ по Брянской области за сутки. Днем 9 декабря Богомаз рассказал, что было обстреляно село Лемешовка Севского района. Пострадавших тоже не было. Однако были повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия.

11 ноября под обстрел также попадало Запесочье. В результате атаки была ранена 60-летняя женщина, ее доставили в центральную районную больницу.