Второе за сутки село в Брянской области подверглось обстрелу ВСУ
Украинские военные обстреляли населенный пункт Запесочье Погарского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, при обстреле была повреждена хозяйственная постройка, на месте происшествия работают оперативные службы.
Это уже вторая атака ВСУ по Брянской области за сутки. Днем 9 декабря Богомаз рассказал, что было обстреляно село Лемешовка Севского района. Пострадавших тоже не было. Однако были повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия.
11 ноября под обстрел также попадало Запесочье. В результате атаки была ранена 60-летняя женщина, ее доставили в центральную районную больницу.