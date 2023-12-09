Украинский санаторий сообщил об облаве военкомов на призывников

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Сотрудники украинских военкоматов ворвались на территорию оздоровительно-рекреационного комплекса «Косино» в Закарпатье и задержали нескольких мужчин, сообщила пресс-служба администрации санатория в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 7 декабря в комплексе «Косино», который находится в селе Косонь в Закарпатской области.

«Несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса «Термальные воды Косино».

Угрожая автоматами женщинам — работницам комплекса, без всяких документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении администрации.

После того как директор комплекса попросил ворвавшихся людей предъявить удостоверения и соответствующие документы, к нему «была применена физическая сила», пострадал и адвокат санатория, который пытался снять на телефон происходящее, отметили в пресс-службе.

По данным администрации, организаторами произошедшего стали глава закарпатского ОТЦК (территориальный центр комплектования, выполняющий функции военкомата) Андрей Савчук и глава ужгородского РТЦК Игорь Тищук. Также в этот момент на территории комплекса присутствовали три патрульных экипажа в составе десяти полицейских.

В это время на территории комплекса из всех посетителей было не более 20% мужчин, все остальные — старики, дети и женщины, уточнили в пресс-службе комплекса «Косино».

«Никаких повесток так называемым «мажорам», на которых сегодня объявлена охота, вручено не было, поскольку и самих «мажоров» не было <...>. При этом без всяких объяснений и без вручения повесток вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении», — добавили в санатории, отметив, что обратились в полицию, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Кроме того, такие же рейды прошли в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов Закарпатской области.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день российской военной операции. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Минобороны Украины в конце августа заявило, что план мобилизации в стране еще не выполнен. Замглавы ведомства Наталия Калмыкова сообщила, что «сотни тысяч людей» пытаются избежать призыва.

В ноябре Би-би-си узнала, что с начала боевых действий до конца августа 2023 года около 20 тыс. мужчин покинули Украину, чтобы избежать призыва в армию. Еще более 21 тыс. украинцев попытались уехать, но были пойманы.