МИД оценил ситуацию после зерновой сделки словами «никакой катастрофы»

Захарова: после приостановки зерновой сделки катастрофы на рынке не произошло

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После приостановки зерновой сделки никакой катастрофы на мировых рынках не произошло, наоборот, стоимость зерновых падает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому информагентству AFP.

«После сворачивания «черноморской инициативы», которая, как известно, не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (из 32,8 млн т грузов в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%), никакой катастрофы не произошло», — ответила Захарова на вопрос о последствиях выхода Москвы из соглашения.

По ее словам, стоимость зерновых культур на мировых рынках «стабильно снижается», несмотря на заявления западных политиков о том, что цены вырастут. «С пиковых значений марта 2022 года спад [цен] составил уже 25–40%. Таким образом, глобальный дефицит продовольствия не состоялся», — подчеркнула представитель российского МИДа.

При этом она добавила, что возможность «реанимирования» сделки остается, для этого должны быть выполнены требования по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Среди условий для его возобновления, которые называла Москва, было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Украина после решения Москвы открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море, но предупреждала, что не может гарантировать их безопасность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признавал, что возобновить зерновое соглашение будет трудно, а достижение согласия между Россией и Украиной по предоставлению друг другу доступа к судоходству он называл маловероятным.