МИД оценил ситуацию после зерновой сделки словами «никакой катастрофы»
После приостановки зерновой сделки никакой катастрофы на мировых рынках не произошло, наоборот, стоимость зерновых падает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому информагентству AFP.
«После сворачивания «черноморской инициативы», которая, как известно, не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (из 32,8 млн т грузов в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%), никакой катастрофы не произошло», — ответила Захарова на вопрос о последствиях выхода Москвы из соглашения.
По ее словам, стоимость зерновых культур на мировых рынках «стабильно снижается», несмотря на заявления западных политиков о том, что цены вырастут. «С пиковых значений марта 2022 года спад [цен] составил уже 25–40%. Таким образом, глобальный дефицит продовольствия не состоялся», — подчеркнула представитель российского МИДа.
При этом она добавила, что возможность «реанимирования» сделки остается, для этого должны быть выполнены требования по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса.
В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Среди условий для его возобновления, которые называла Москва, было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.
Украина после решения Москвы открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море, но предупреждала, что не может гарантировать их безопасность.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признавал, что возобновить зерновое соглашение будет трудно, а достижение согласия между Россией и Украиной по предоставлению друг другу доступа к судоходству он называл маловероятным.