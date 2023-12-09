 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

МИД оценил ситуацию после зерновой сделки словами «никакой катастрофы»

Захарова: после приостановки зерновой сделки катастрофы на рынке не произошло
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После приостановки зерновой сделки никакой катастрофы на мировых рынках не произошло, наоборот, стоимость зерновых падает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому информагентству AFP.

«После сворачивания «черноморской инициативы», которая, как известно, не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (из 32,8 млн т грузов в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%), никакой катастрофы не произошло», — ответила Захарова на вопрос о последствиях выхода Москвы из соглашения.

По ее словам, стоимость зерновых культур на мировых рынках «стабильно снижается», несмотря на заявления западных политиков о том, что цены вырастут. «С пиковых значений марта 2022 года спад [цен] составил уже 25–40%. Таким образом, глобальный дефицит продовольствия не состоялся», — подчеркнула представитель российского МИДа.

При этом она добавила, что возможность «реанимирования» сделки остается, для этого должны быть выполнены требования по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса.

Россия вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в Евросоюз
Бизнес
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022 года. Среди условий для его возобновления, которые называла Москва, было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Украина после решения Москвы открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море, но предупреждала, что не может гарантировать их безопасность.

Читайте на РБК Pro
Как изменится EdTech через 20 лет. И во что инвестору вложиться сейчас
Купите незнакомцу чашку кофе: как проверить бизнес-идею почти бесплатно
Дай Богл. Как уволенный менеджер основал инвестфонд с $7 трлн активов
Иностранные компании в России: пять мифов об их работе сегодня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признавал, что возобновить зерновое соглашение будет трудно, а достижение согласия между Россией и Украиной по предоставлению друг другу доступа к судоходству он называл маловероятным.

Теги
Мария Захарова МИД Зерновая сделка зерно

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Правительству предложили запретить экспорт зерновых из России
Бизнес
Зеленский сообщил о кораблях для сопровождения судов в зерновом коридоре
Политика
Лавров фразой «на нуле» оценил состояние российской части зерновой сделки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Как наверняка угадать с подарками: мы собрали самые интересные новинки Стиль, 18:52
Гражданина России и США арестовали из-за поста с георгиевской лентой Политика, 18:51
Как реализация нацпроектов стимулирует развитие Красноярского края РБК+, 18:51
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 18:43
Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру Спорт, 18:37
Охранница из брянской школы объяснила, почему не заметила ружье у ученицы Общество, 18:32
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 18:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Украинский санаторий сообщил об облаве военкомов на призывников Политика, 18:13
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 17:57
МИД оценил ситуацию после зерновой сделки словами «никакой катастрофы» Политика, 17:39
Как отдохнуть в Самарской области с надежным проводником РБК и LADA, 17:34
Шольц обвинил Россию в росте цен на газ Экономика, 17:17
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 17:11
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира Спорт, 17:08