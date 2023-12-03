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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Из Газы в Египет эвакуировались еще 133 россиянина

МЧС: группа из 133 эвакуированных из Газы россиян пересекла КПП «Рафах»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press
Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press

Группа граждан России из 133 человек и членов их семей, которые эвакуируются из сектора Газа, пересекли пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей», — говорится в сообщении.

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. Они пересекают границу страны с анклавом через КПП «Рафах». Заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, рассказал 22 ноября президент Владимир Путин, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.

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По данным МЧС на 24 ноября, всего из Газы были эвакуированы более 750 граждан России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце ноября говорила, что эвакуации из Газы ожидают еще несколько сотен россиян.

2 декабря Россия возобновила процесс эвакуации. До этого, с 24 ноября по 1 декабря, в секторе Газа действовал режим прекращения огня, во время которого Израиль и ХАМАС освобождали заложников. На следующий день израильская армия нанесла удары по более чем 400 объектам в Газе.

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Теги
эвакуация сектор Газа Египет КПП «Рафах» МЧС россияне
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