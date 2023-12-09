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Общество ,  
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СК возбудил дело после нападения со стрельбой на двух росгвардейцев

СК: возбуждено уголовное дело после покушения на двух людей в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на двух людей на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух и более лиц). По данным следствия, 9 декабря мужчина в ходе бытового конфликта выстрелил из травматического пистолета в двух мужчин на улице Твардовского. Нападавшего задержали, с ним «проводятся следственные действия». Пострадавших госпитализировали, они проходят лечение.

Ранее «РИА Новости» и «112» сообщили, что на северо-западе Москвы неизвестный мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, которые не были при исполнении. Один из бойцов получил огнестрельную травму щеки, второй — ранение по касательной в голову. После того как мужчина выстрелил в росгвардейцев, он сбежал с места преступления.

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Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

8 декабря в Москве арестовали мужчину, который с разделочным ножом для шаурмы преследовал человека и угрожал ему. Его обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). Инцидент произошел 1 декабря. Как уточнило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 29 ноября этот же продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем.

Теги
Следственный комитет Москва Росгвардия стрельба

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