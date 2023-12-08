В Москве арестовали продавца шаурмы, преследовавшего клиента с ножом

Навруз Косимов (Фото: Таганский районный суд города Москвы)

В Москве арестовали мужчину, который с разделочным ножом для шаурмы преследовал человека и угрожал ему. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

«С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанного обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Столичная прокуратура написала об инциденте 1 декабря. Тогда в ведомстве рассказали, что в ходе конфликта между двумя мужчинами на Таганской улице Москвы один из них начал гнаться за другим с ножом для шаурмы и угрожать ему.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало, что 29 ноября продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем.

Телеграм-канал SHOT уточнил, что покупателю не понравилась приготовленная шаурма. По данным SHOT, продавца зовут Навруз. Портал MSK1.RU со ссылкой на столичное управление МВД сообщил о задержании подозреваемого в тот же день.

7 декабря прокуратура написала, что по делу задержан 27-летний мужчина.