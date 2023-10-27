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В Новосибирске пациент психбольницы напал на врача и сбежал

СК: пациент психбольницы напал на врача и сбежал в Новосибирске, заведено дело
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пациент психиатрического отделения одной из больниц Новосибирска напал на врача и скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

Дела о покушениях на убийство возбуждают по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105, виновному может грозить до 11 лет и трех месяцев лишения свободы. По какой статье завели дело против сбежавшего, в сообщении СК не уточняется.

По информации ведомства, мужчина лечился в больнице от алкогольной зависимости. 26 октября он потребовал у медика мобильный телефон. После того как женщина не разрешила пациенту совершить звонок, он напал на нее.

Как сообщили в СК, пациент сбежал, а другие врачи оказали 45-летней пострадавшей помощь.

Инцидент произошел в психиатрической больнице № 3, уточняет портал NGS со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Телеграм-канал Mash Siberia и «КП-Новосибирск» пишут, что пациент больницы напал на медработницу с шуруповертом. По данным газеты, женщина получила ранение шеи, ее госпитализировали. Состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное, отмечает издание.

По данным портала «Сиб.фм», нападавший — выходец из города Черепаново Новосибирской области. Нападение, по его информации, произошло в подсобке, кроме ранения шеи женщина получила ушиб головы.

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Теги
Новосибирск психбольница побег уголовное дело
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