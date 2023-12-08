Россия увидела военное преступление в планах затопить туннели в Газе

Весьма высока вероятность того, что в туннелях могут находиться гражданские лица, заявил Полянский. Кроме того, по его словам, закачка морской воды приведет к неминуемому загрязнению грунтовых вод анклава

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Потенциальное затопление подземных туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа со стороны Израиля будет являться «очевидным военным преступлением», заявил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН исполняющий обязанности постпреда России в организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что в последние дни распространилась «шокирующая информация» о планах Израиля затопить морской водой подземные туннеля ХАМАС и обсуждении этого вопроса с США.

«Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — сказал российский постпред.

Полянский отметил, что «весьма высока» вероятность того, что в туннелях могут находиться гражданские лица. «Куда им еще деться от неизбирательных бомбардировок по Газе в целом, а также по больницам школам, лагерям беженцев и объектам ООН?» — сказал он, отметив также, что закачка морской воды приведет к неминуемому загрязнению грунтовых вод анклава.

Москва крайне разочарована тем, что Совет безопасности ООН за все время конфликта не принял никакого четкого, обязывающего документа с требованием, а не призывом к сторонам прекратить насилие, сказал постпред.

По словам Полянского, ссылки Израиля и его союзников на атаку ХАМАС 7 октября не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Газе.

О том, что Израиль обдумывает возможность затопить сети подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа и приблизительно в середине ноября установил большие насосы для перекачки воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати, писала в начале декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Весь процесс затопления может занять неделю, что, возможно, позволит боевикам и заложникам, покинуть подземные объекты, отмечало издание.