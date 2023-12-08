Минобороны России: пять сирийских военных погибли при атаке боевиков в Алеппо

Минобороны заявило о пяти сирийских военных, погибших при атаке в Алеппо

Пять сирийских военных погибли в результате нападения диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо, еще 15 человек пострадали, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибли 5 сирийских военнослужащих, 15 получили ранения», — цитирует его ТАСС.

В провинции Идлиб от снайпера погиб сирийский военнослужащий, еще один ранен, добавил Кулить. Кроме того, группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в России) произвели пять обстрелов.

За прошедшие сутки авиация и дроны проамериканской антитеррористической коалиции нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали, шесть раз. Еще одно нарушение связано с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Представители Центра доставили три гуманитарных груза — 8,4 т продовольствия.

В ЦПВС регулярно обвиняют США в нарушении воздушного пространства Сирии. Например, в начале августа 2023 года там заявили, что за сутки авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нарушила воздушное пространство 14 раз.

Военные России в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.