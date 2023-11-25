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Общество ,  
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Пилот выжил после жесткой посадки самолета в Тверской области

Пилот выжил после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пилот не пострадал, сообщил РБК представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет, предварительно самодельный и без регистрации, приземлился в 50 м от берега Волги на лед, частично провалился передней частью, сообщил представитель организации. Пострадавших и разрушений нет.

На его борту находился один пилот — мужчина 1952 года рождения, он самостоятельно выбрался из самолета и покинул опасную зону.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области. Сообщение в МЧС поступило около 15:00 мск.

«Планы на использование воздушного пространства в данном районе в органы единой системы Организации воздушного движения не поступали», — уточнил Кореняко.

На место происшествия прибыли пожарные, бригада скорой медицинской помощи и полиция.

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Теги
Росавиация Тверская область аварийная посадка

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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