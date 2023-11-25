Пилот выжил после жесткой посадки самолета в Тверской области
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пилот не пострадал, сообщил РБК представитель Росавиации Артем Кореняко.
Самолет, предварительно самодельный и без регистрации, приземлился в 50 м от берега Волги на лед, частично провалился передней частью, сообщил представитель организации. Пострадавших и разрушений нет.
На его борту находился один пилот — мужчина 1952 года рождения, он самостоятельно выбрался из самолета и покинул опасную зону.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области. Сообщение в МЧС поступило около 15:00 мск.
«Планы на использование воздушного пространства в данном районе в органы единой системы Организации воздушного движения не поступали», — уточнил Кореняко.
На место происшествия прибыли пожарные, бригада скорой медицинской помощи и полиция.
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