Пилот выжил после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области

Пилот выжил после жесткой посадки самолета в Тверской области

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пилот не пострадал, сообщил РБК представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет, предварительно самодельный и без регистрации, приземлился в 50 м от берега Волги на лед, частично провалился передней частью, сообщил представитель организации. Пострадавших и разрушений нет.

На его борту находился один пилот — мужчина 1952 года рождения, он самостоятельно выбрался из самолета и покинул опасную зону.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области. Сообщение в МЧС поступило около 15:00 мск.

«Планы на использование воздушного пространства в данном районе в органы единой системы Организации воздушного движения не поступали», — уточнил Кореняко.

На место происшествия прибыли пожарные, бригада скорой медицинской помощи и полиция.