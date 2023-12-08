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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заочно предъявила Артему Жоге обвинения

СБУ предъявила спикеру парламента ДНР Жоге обвинение в «коллаборационизме»
Сюжет
Военная операция на Украине
Артем Жога и Владимир Путин
Артем Жога и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила спикеру парламента ДНР, бывшему командиру батальона «Спарта» Артему Жоге обвинения в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору», сообщило ведомство в телеграм-канале.

Ранее в этот же день, 8 декабря, Жога попросил президента России Владимира Путина выдвинуться на выборы главы государства в 2024 году, на что Путин ответил согласием.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору)», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ напомнили, что в мае 2022 года Путин вручил Жоге в Москве золотую звезду Героя России, которой был посмертно награжден его сын — Владимир Жога (позывной «Воха»). В ведомстве также отметили, что глава парламента ДНР присутствовал на церемонии подписания Путиным закона о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года. СБУ также напомнила, что в 2023 году он выдвигался на выборы в Донецке от партии «Единая Россия» и по их итогам возглавил парламент региона.

Кандидатом на пост спикера парламента ДНР стал комбат «Спарты» Жога
Политика
Артем Жога

В СБУ добавили, что ранее Жога на Украине был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за участие «в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».

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Теги
Артём Жога СБУ обвинения ДНР коллаборационизм
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