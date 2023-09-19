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Кандидатом на пост спикера парламента ДНР стал комбат «Спарты» Жога

ЕР выдвинула кандидатуру комбата Жоги на пост председателя Народного совета ДНР
Сюжет
Единый день голосования
«Единая Россия» выдвинула на пост спикера парламента ДНР кандидатуру отца погибшего командира «Спарты» Владимира Жоги Артема. Он возглавляет батальон после гибели сына
Артем Жога
Артем Жога (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру командира батальона «Спарта» Артема Жоги на пост председателя Народного совета Донецкой народной республики. В заседании, на котором принималось решение, участвовал в том числе глава ДНР, секретарь регионального отделения партии Денис Пушилин, говорится на сайте ЕР.

«Нашу республику нужно восстанавливать, вкладываться на 100% в выполнение обязательств, которые мы взяли перед нашими избирателями. Оправдать тот кредит доверия, который люди нам дали, несмотря ни на какие трудности. Я оправдаю это доверие. Спасибо большое», — сказал Жога.

Его кандидатуру направят на утверждение в президиум генсовета партии.

Жога сообщил, что будет решать вопрос о назначении нового командира батальона только после утверждения его кандидатуры на пост спикера парламента ДНР.

ДНР вместе с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября прошлого года. С 8 по 10 сентября текущего года в новых регионах наряду с другими проходили выборы депутатов региональных парламентов. По их итогам «Единая Россия» набрала более 70% во всех присоединившихся регионах. В ДНР партия набрала 78,03% голосов и получила 74 мандата из 90. Оставшиеся распределились между КПРФ (6), ЛДПР (6) и партией «Новые люди» (4).

Батальон «Спарта» — вооруженное формирование Донецкой народной республики, которое было собрано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Подразделение участвовало в противостоянии с украинскими военными в Славянске в составе батальона Игоря Стрелкова (Гиркина), в захвате донецкого аэропорта, в боях в Дебальцево, Иловайске. В 2022-м году «Спарта» была интегрирована в российские Вооруженные силы, став 80-м отдельным разведывательным батальоном.

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Артем Жога — отец Владимира Жоги (позывной «Воха»), который стал командиром «Спарты» после гибели Арсена Павлова (позывной «Моторола») в 2016 году. Владимир Жога погиб 5 марта прошлого года под Волновахой. Как рассказывал Пушилин, он обеспечивал выход мирных жителей. В тот же день глава региона присвоил ему звание героя ДНР. На следующий день президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Звезду Героя России президент вручил отцу погибшего 9 мая.

После гибели сына Артем Жога возглавил батальон.

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