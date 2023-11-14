 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве на голубой ветке метро человек упал на рельсы

Дептранс Москвы: на Филевской линии метро человек упал на рельсы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На западе Филевской линии (голубая ветка) метро Москвы человек упал на пути, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

«На западном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении, которое опубликовали в 7:38 мск.

Позднее дептранс уточнил, что движение поездов остановили между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В 7:56 мск ведомство сообщило о восстановлении движения на голубой ветке.

В октябре в московском метро столкнулись два поезда на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии (салатовая ветка). Следующий из депо без пассажиров состав въехал в стоящий на станции поезд.

В результате столкновения поездов пострадали пять человек. Машинист поезда получил травму средней тяжести, у остальных пострадавших были небольшие повреждения.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Москва Метро Филевская линия падение на рельсы
Материалы по теме
В Москве задержали мошенников, выпрашивавших в метро деньги на проезд
Общество
В Москве восстановили работу ветки метро после столкновения поездов
Общество
В Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 09:15
«Сами работайте за такие деньги»: как тактично отказаться от оффера Pro, 09:15
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH Бизнес, 09:01
Новый владелец «Иль де Ботэ» — РБК: «Есть много брендов без заморочек» Бизнес, 09:00
Рублев послал болельщика во время матча с Медведевым Спорт, 08:56
Перевод денег в Китай: обзор условий ведущих российских банков Pro, 08:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в четырех областях России Политика, 08:43
В Орловской области силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 08:40
После ДТП в Москве с двумя автомобилями и такси возбудили уголовное дело Общество, 08:36
В Москве на голубой ветке метро человек упал на рельсы Общество, 08:27
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Никарагуа лишили гражданства экс-главу петербургского НИИ вакцин Политика, 08:12