Дептранс Москвы: на Филевской линии метро человек упал на рельсы

В Москве на голубой ветке метро человек упал на рельсы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На западе Филевской линии (голубая ветка) метро Москвы человек упал на пути, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

«На западном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении, которое опубликовали в 7:38 мск.

Позднее дептранс уточнил, что движение поездов остановили между станциями «Киевская» и «Кунцевская». В 7:56 мск ведомство сообщило о восстановлении движения на голубой ветке.





В октябре в московском метро столкнулись два поезда на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии (салатовая ветка). Следующий из депо без пассажиров состав въехал в стоящий на станции поезд.

В результате столкновения поездов пострадали пять человек. Машинист поезда получил травму средней тяжести, у остальных пострадавших были небольшие повреждения.