S7 ответила на данные о вернувшемся из-за искрящегося двигателя самолете

S7: самолет вернулся в Новосибирск по техническим причинам, посадка была штатной

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Cамолет авиакомпании S7, летевший в Москву, вернулся в Новосибирск из-за технической неполадки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«8 декабря рейс S7 2502 Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением их нормальной работы. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна. Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «информация о возгорании двигателей <...> не соответствует действительности». В настоящее время самолет отправили на техническое обслуживание.

Кроме того, в авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и рассказали, что на замену неисправному борту подготовили резервный. Его вылет запланирован на 14:40 по местному времени (10:40 мск). Часть пассажиров уже вылетели в столицу рейсами с более ранним отправлением.

Утром в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Boeing 737 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. По данным телеграм-каналов Mash Siberia, Shot и Baza, он вылетел без задержки в назначенное время — 6:21 (2:21 мск), но при наборе высоты из обоих двигателей полетели искры.