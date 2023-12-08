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Политика ,  
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Украина нашла способ объехать не пускающих фуры поляков

Украина начала ввозить фуры на поездах в объезд протестующих поляков

Украина нашла способ объехать не пускающих фуры поляков
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Украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» переправила через границу с Польшей первую партию фур, которые на территорию Польши не пропускают польские протестующие. На 23 платформы было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Поезд перевозит фуры между пунктами Скнилов (Украина) — Славкув (Польша).

К середине ноября на границе двух стран скопилось почти 3 тыс. грузовиков. Погранпункты заблокировали польские перевозчики, которые требовали ввести ограничения для украинских дальнобойщиков на перевозки грузов внутри Польши и ЕС. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.

Польша попросила Украину отменить регистрацию пустых грузовиков в ЕС
Общество
Фото:Omar Marques / Getty Images

Теги
Польша Украина протесты фуры грузовики

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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