Украина нашла способ объехать не пускающих фуры поляков

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Украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» переправила через границу с Польшей первую партию фур, которые на территорию Польши не пропускают польские протестующие. На 23 платформы было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Поезд перевозит фуры между пунктами Скнилов (Украина) — Славкув (Польша).

К середине ноября на границе двух стран скопилось почти 3 тыс. грузовиков. Погранпункты заблокировали польские перевозчики, которые требовали ввести ограничения для украинских дальнобойщиков на перевозки грузов внутри Польши и ЕС. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.