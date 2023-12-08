В Керчи загорелся газопровод

В крымском городе Керчь произошло возгорание газопровода, сообщили ТАСС в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

«На данный момент авария ликвидируется, ведется подсчет ущерба», — уточнил собеседник агентства.

Телеграм-канал «МыКЕРЧЬ.РФ» сообщил, что восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. абонентов, приостановила работу. На место происшествия приехали замглавы Керчи Олег Шевченко и руководители керченских филиалов Крымэнерго, Газсетей и Теплокоммунэнерго.

Возгорание произошло на улице генерала Петрова. Из-за аварии в домах, примыкающих к району, где начался пожар, наблюдаются перебои с электроэнергией. На газопроводе частично повреждена линия энергопередачи.

14 сентября в Саратовской области произошел пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет — Сторожевка на первой нитке. После этого загорелась трава на площади 2 гектара.