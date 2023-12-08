 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В Керчи загорелся газопровод

ЕДДС: в Керчи произошло возгорание газопровода

В крымском городе Керчь произошло возгорание газопровода, сообщили ТАСС в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

«На данный момент авария ликвидируется, ведется подсчет ущерба», — уточнил собеседник агентства.

Телеграм-канал «МыКЕРЧЬ.РФ» сообщил, что восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. абонентов, приостановила работу. На место происшествия приехали замглавы Керчи Олег Шевченко и руководители керченских филиалов Крымэнерго, Газсетей и Теплокоммунэнерго.

Возгорание произошло на улице генерала Петрова. Из-за аварии в домах, примыкающих к району, где начался пожар, наблюдаются перебои с электроэнергией. На газопроводе частично повреждена линия энергопередачи.

При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС
Политика
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

14 сентября в Саратовской области произошел пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет — Сторожевка на первой нитке. После этого загорелась трава на площади 2 гектара.

Теги
Крым Керчь Пожар газопровод

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении массовой атаки дронов у Крыма
Политика
На Крымском мосту перекрыли движение машин
Общество
Аксенов счел неправильным масштабное празднование Нового года в Крыму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32) Инвестиции, 07 дек, 16:50 Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22) Инвестиции, 07 дек, 16:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:33
«Спартак» без Абаскаля, борьба «Зенита» за лидерство. Интриги тура РПЛ Спорт, 07:30
Главу «Железных дорог Донбасса» задержали за злоупотребление полномочиями Политика, 07:25
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
В Харькове произошло пять взрывов Политика, 07:15
Число несетевых аптек в России за пять лет упало на четверть Бизнес, 07:00
«Нейросети лишат нас свободы воли». Французский эксперт — об опасности ИИ Pro, 07:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:55
В Керчи загорелся газопровод Общество, 06:55
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
США раскрыли дилемму для России по переговорам с Украиной к концу 2024-го Политика, 06:14
Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Общество, 06:03
СК выявил 336 коррупционеров с особым правовым статусом за год Политика, 05:39
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30