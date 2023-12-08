В России замедлился рост расходов на жилье во время путешествий по стране

Фото: Александр Мамаев / ura.ru / ТАСС

Рост расходов на размещение в путешествиях по России замедлился в два раза, выяснили сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.ru, проанализировав траты граждан на проживание во время путешествий по стране.

По данным на конец 2023 года, средний чек за сутки в отелях вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в 2022 году рост составил 10%. В среднем путешественники тратили на проживание 4 150 руб. в сутки.

Чаще всего россияне селились в гостиницах — на этот вариант временного жилья пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания составила 4 600 руб. в сутки. Остановка в российских мини-отелях, которые по популярности идут следом за гостиницами, обходилась дешевле — в среднем в 3 200 руб. в сутки.

Самыми популярными направлениями для путешествий стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Как правило, в этих регионах жилье более дорогое. Средний чек на проживание составил 4 800 руб.

В 2022 году структура российского рынка аренды туристического жилья существенно изменилась после ухода из страны крупнейших сервисов онлайн-бронирования. По данным Федеральной антимонопольной службы, нидерландский сервис Booking.com занимал доминирующее положение на рынке с долей около 80%.

В сентябре 2023 года сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом. За год сервис вдвое увеличил свою долю по бронированиям — с 8,1% летом 2022 года до 15% за июнь—август 2023 года.