На рынке сервисов бронирования отелей в России сменился лидер

«Яндекс Путешествия» обогнал Ostrovok.ru среди российских сервисов аренды отелей: летом через него делал бронь каждый шестой гость, который искал жилье онлайн. Но чаще всего гости бронируют номера напрямую на сайтах отелей

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Сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом 2023 года, обогнав по доле Ostrovok.ru, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, с которыми ознакомился РБК.

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Единая платформа для онлайн-продаж и управления отелем TravelLine оценивала долю бронирований в подключенных к системе средствах размещения в июне—августе 2023 и 2022 годов. В статистике учитывались как прямые бронирования с сайтов гостиниц через модуль бронирования TravelLine, так и бронирования, сделанные в этих гостиницах через ОТА (Online travel agencies — сервисы онлайн-бронирования отелей). К платформе подключено более 12 тыс. объектов размещения как в России, так и за рубежом (количество подключенных к системе именно российских отелей представитель TravelLine не уточнил, сославшись на коммерческую информацию). Всего в России, по данным Росстата, в 2022 году насчитывалось 29,5 тыс. коллективных средств размещения.

За год сервис «Яндекс Путешествия» практически вдвое увеличил свою долю по бронированиям — с 8,1% прошлым летом до 15% за июнь—август 2023-го. Таким образом, агрегатор обошел лидировавший в прошлом году сервис Ostrovok.ru (его доля снизилась до 14,5% год к году). В пятерке самых популярных сервисов для поиска туристического жилья этим летом также оказались: входящий в группу «Академсервис» Acase.ru (его доля составила 4,4%), принадлежащий МТС сервис Bronevik.com (4,4%) и замыкающий пятерку Zabroniryi.ru с долей 3,9%. В прошлом году на пятом месте был сервис для планирования путешествий OneTwoTrip с долей бронирования 2,2%, но в этом году он опустился на седьмую строчку с показателем 1,8%.

Впрочем, основная часть отдыхающих, бронирующих отели онлайн, после ухода из России сервиса Booking.com (по данным TravelLine, до марта 2022 года на его долю приходилось 57% броней) снимают жилье напрямую у гостиниц и отелей. По итогам трех летних месяцев 2023 года напрямую на сайтах отелей совершали брони 44,3% пользователей, хотя это и меньше, чем год назад (49,3%).

С выводом о смене лидера на рынке онлайн-бронирования туристического жилья согласны вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов и гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович. Причины перестановок в рейтинге Прасов считает очевидными: в отличие от Ostorovok.ru, сервис «Яндекса» — это часть экосистемы, поэтому возможностей для продвижения и для получения потенциальных клиентов с точки зрения бронирований у «Яндекс Путешествий» больше. Прасов допускает, что после ухода Booking.com сервисы для организаций путешествий у «Яндекса» не сразу оказались удобны для пользователей, поэтому первое время его опережали другие игроки. Так, компания только в конце февраля 2023 года запустила свое мобильное приложение для поиска авиабилетов и бронирования отелей — аналог Booking.com и Aviasales. «Это рынок, и то, что кто-то кого-то обгоняет, абсолютно нормальная история», — заключил Прасов.

Что говорят сервисы

Двукратный рост доли бронирований сервиса директор «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон объясняет несколькими причинами: создание мобильного приложения по бронированию отелей и авиабилетов в феврале 2022 года, запуск собственной платформы для отельеров, 10-процентный кешбэк баллами «Яндекс Плюс» для оплаты на других сервисах «Яндекса», промо и увеличение числа российских отелей, подключенных к платформе «Яндекс Путешествия», в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. «Еще с конца 2022 года мы сфокусировались на объектах, которые будут востребованы именно в летний сезон, например в Краснодарском крае, Самарской и Ленинградской областях», — пояснил Абрамзон.

В пресс-службе сервиса Ostrovok.ru обращают внимание, что статистика TravelLine формируется на основе данных от 12 тыс. отелей, которые с ним работают, тогда как рынок туристических средств размещения гораздо больше. «Наш сервис продает в России более 92 тыс. объектов, и помимо TravelLine мы работаем еще с 17 менеджерами каналов, данные каждого из которых покрывают лишь часть рынка», — объясняет пресс-секретарь сервиса Анита Гусич. По ее словам, значительная доля объектов предпочитает работать не с посредниками, а подключаться и работать напрямую через экстранет (портал для подключения объектов размещения) Ostrovok.ru. «В целом для любой отрасли конкуренция это хорошо, главное, чтобы она была честной и добросовестной», — добавила Гусич.

Как российские отельеры боролись с Booking.com

В 2022 году структура рынка аренды туристического жилья в России претерпела существенные изменения после ухода из России крупнейших сервисов онлайн-бронирования туристического жилья. По данным Федеральной антимонопольной службы, нидерландский сервис Booking.com занимал доминирующее положение на рынке с долей около 80%. Конкурент TravelLine — система управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo (охватывает около 15 тыс. объектов размещения в 40 странах) оценивала, что Booking.com в конце 2021 года занимал 77,5% рынка онлайн-бронирований туристического жилья. Доля прямых бронирований через сайты отелей составляла тогда всего 9,3%, на третьем месте была американская онлайн-площадка для бронирования апартаментов Airbnb — на ее долю приходилось 3,3%.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, сервис Booking.com приостановил работу в России в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране», заявлял тогда представитель компании. Сервис перестал находить варианты размещения в России, но возможность найти и забронировать отель за рубежом у россиян осталась. Также в начале марта 2022 года работу на территории России и Белоруссии приостановил Airbnb, а также запретил пользователям этих государств пользоваться своими услугами в других странах.

Отечественные туроператоры на протяжении нескольких лет боролись с доминирующим положением Booking.com. В 2018 году сервис даже предложили запретить на территории России: проработать такой вопрос по инициативе Войтовича поручало тогда Ростуризму Минкультуры, но ограничений за этим не последовало. Эксперты туротрасли также предлагали принять аналогичные меры к другим зарубежным сервисам по бронированию жилья — TripAdviser и Airbnb, для того чтобы «освободить поле для продвижения отечественных альтернативных проектов». Ввести ограничение предлагалось на бронирование через Booking.com только российских гостиниц для клиентов, находящихся внутри страны, и не должно было распространяться на бронирование за границей, пояснял тогда Войтович. Прямые продажи для отелей выгоднее, отмечала тогда Светлана Астафьева, гендиректор управляющей компании «Туррис» (среди активов — четыре отеля в Петербурге, Крыму и Финляндии), но оговаривалась, что самостоятельно заполнить гостиницы круглый год своими силами не удается.

Доминирующее положение сервиса и условия, на которых Booking.com заключал договоры с российскими отелями, привели к разбирательству с ФАС. В 2019 году общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» пожаловались в ФАС на то, что Booking.com навязывает отелям условие о паритете цен: даже если клиент бронирует напрямую, гостиница не вправе предоставить ему номер дешевле, чем тот сдается на Booking.com. В результате разбирательства в августе 2021 года ведомство признало компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначило оборотный штраф. В ноябре 2021 года Booking.com по решению суда прекратил практику паритета цен в России, а в апреле 2022 года, уже после приостановки деятельности на российском рынке, выплатил в бюджет назначенный ФАС штраф 1,3 млрд руб.